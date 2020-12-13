3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В. Кацман: Запад диктует киевским "слугам", как действовать практически в любой ситуации
Ну а пока рыболовы облюбовали белорусские угодья, настоящая борьба за куда более крупную добычу разворачивается прямо на глазах и у украинцев, и у всего мира. А на ловца, как известно, и зверь бежит. Запад, уже не стесняясь, открыто заявляет о своих правах, диктуя киевским "слугам", как действовать практически в любой ситуации. Руководство страны идет на поводу европейских хозяев, обрекающих Украину на нищету. А зарубежные кураторы в свою очередь лишь потирают руки, предвкушая очередную дележку ресурсов. Европе с ее неоимперскими амбициями не нужен богатый сосед, уверены многие эксперты. О текущем положении дел в Украине мы поговорили с политическим экспертом Владимиром Кацманом (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва