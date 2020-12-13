В. Кацман: Запад диктует киевским "слугам", как действовать практически в любой ситуации

Ну а пока рыболовы облюбовали белорусские угодья, настоящая борьба за куда более крупную добычу разворачивается прямо на глазах и у украинцев, и у всего мира. А на ловца, как известно, и зверь бежит. Запад, уже не стесняясь, открыто заявляет о своих правах, диктуя киевским "слугам", как действовать практически в любой ситуации. Руководство страны идет на поводу европейских хозяев, обрекающих Украину на нищету. А зарубежные кураторы в свою очередь лишь потирают руки, предвкушая очередную дележку ресурсов. Европе с ее неоимперскими амбициями не нужен богатый сосед, уверены многие эксперты. О текущем положении дел в Украине мы поговорили с политическим экспертом Владимиром Кацманом (видео).