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В Казахстане началась операция по выводу миротворческого контингента

В Казахстане началась операция по выводу миротворческого контингента. Как ранее заявлял президент Токаев, на это должно уйти не более 10 дней. О том, что участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации завершено, отчиталось и Минобороны нашей страны. Накануне к военным обратился генеральный секретарь организации Станислав Зась. Он отметил, что профессионализм миротворцев, благодаря которому весь мир увидел уровень готовности защищать общее пространство безопасности. В Алматы состоялась церемония, посвященная завершению миссии ОДКБ.

Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ коллективные миротворческие силы организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ

Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась. Страна возвращается к нормальной жизни".

Первые четыре транспортника Ил-76 с российскими миротворцами и техникой уже вылетели из аэропорта Алматы в Ивановскую область.

Завтра еще 14 бортов доставят в пункты постоянной дислокации силы ОДКБ Беларуси, Армении и Таджикистана.

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