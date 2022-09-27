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В Казахстане начались учения ОДКБ
На территории Казахстана с26 сентября по 13 октября проводится командно-штабное учение "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" - с подразделениями материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ, сообщили в объединенном пресс-центре учений.
Активная фаза учений будет проводиться на полигоне Матыбулакс 3 по 7 октября. Практические действия войск (Коллективных сил) ОДКБ будут выполняться в сложных условиях горно-пустынной местности.
В учениях примут участие воинские контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Планируется, что общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в тот числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Фото: Объединенный пресс-центр учений ОДКБ
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