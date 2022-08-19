В Казахстане начался заключительный этап конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В эти дни военнослужащие стран блока ОДКБ и не только принимают участие в Армейских международных играх - 2022.

В Минске стартовал этап "Радиообмен" конкурса военных связистов "Уверенный прием". Перед началом состоялась церемония награждения победителей прошедших состязаний: 11 команд стран-участниц в мужском и женском дивизионах будут соревноваться в скорости передачи и приема радиограмм.