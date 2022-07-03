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В каждом регионе Беларуси у воинских захоронений и мемориалов возложат венки и цветы
Продолжаем рассказывать о праздничной программе в День Независимости. В каждом регионе у воинских захоронений и мемориалов возложат венки и цветы. Минутой молчания белорусы почтят память героев Великой Отечественной и вспомнят, какой ценой досталась свобода и независимость.
Прямо сейчас на связь со студией выходят корреспонденты из Витебска, Гродно и Могилева. Коллеги, доброе утро! С Праздником!
Могилев
Могилев поздравляет белорусов с Днем Независимости. По традиции старт большой программе будет дан на Буйничском поле. Здесь пройдет торжественный митинг с возложением цветов.
Вторая Брестская крепость - так назвали историки сражение под Могилевом. 3 июля 1941 года началась оборона города, которая продолжалась 23 дня. К каплице мемориала представители общественных объединений, молодежных организаций возложат цветы. Минутой молчания почтут память героев. Затем праздник переместится в город. Выступления духовых оркестров, юных талантов и самодеятельных коллективов. Будет работать "Город мастеров", пройдет семейный праздник в парке Подниколье.
Свое выступление подарит могилевчанам и гостям города Национальный академический оркестр Беларуси. Концерт пройдет на площади Единства.
Витебск
В Витебске торжества пройдут на площади Победы. Участники митинга возложат цветы к Вечному огню и минутой молчания почтят память тех, кто отстоял право Беларуси быть свободной и независимой.
Витебская область
В эти минуты в храмах Полоцка звучит всебелорусская молитва за нашу страну. Впереди молодежная акция "Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці". Под девизом "Навеки едины" пройдет велопробег. В Ушачском районе патриоты поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, в Музее народной славы состоится патриотический час, посвященный боевому пути организатора и руководителя партизанского движения в Лепельско-Ушачской зоне Героя Советского Союза Владимира Лобанка. В Городке День Независимости будет отмечен знаковым событием: на малой родине перезахоронят останки солдата, погибшего в Ленинградской области.
Установить данные сумели по вкладышу медальона. Красноармеец Якимов Иван Константинович из деревни Лабынщина с 1942 года считался без вести пропавшим. Сегодня солдат Великой Отечественной вернется с войны.
Гродно
В Гродно главный праздник страны - День Независимости - отметят с размахом. По традиции начнутся торжества с возложения цветов к памятнику воинам освободителям в парке Жилибера.
В этом году основной площадкой празднования станет центральная площадь Советская. Здесь, на главной сцене, в режиме нон-стоп пройдут концерты. На площади Тызенгауза покажут образцы современной военной техники, будут работать тематические интерактивные площадки силовых структур. Гигантские БелАЗы и спортивные грузовики можно будет увидеть на площади Ленина.
Выставка продукции белорусской промышленности продолжит свою работу еще с Форума регионов Беларуси и России. Завершатся торжества республиканской акцией "Споем гимн вместе" и праздничным фейерверком по всей стране.
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