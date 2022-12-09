В КГБ Беларуси сообщили о начале процесса специального производства

Специальное производство - это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.В соответствии с ч. 1 ст. 468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусьинформация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.