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В КГБ Беларуси сообщили о начале процесса специального производства
Комитетгосударственной безопасности Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 468-27 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 9 декабря 2022 года началпроцесс специального производства в отношении Вадима Прокопьева, Игоря Чемякинаи Дениса Хамицевича.
Специальное производство - это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.В соответствии с ч. 1 ст. 468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусьинформация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
Согласно ч. 3 ст. 468-27 УПК обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях со дня, следующего за днем размещения информации.
В этой связи Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь сформирован "
лиц, в отношении которых начато специальное производство, и вызываемых в орган уголовного преследования".
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