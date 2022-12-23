В КГК рассказали, на какой номер звонить в случаях отсутствия востребованных товаров в магазинах

Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых полок разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников. Об сообщает БелТА со ссылкой информацию КГК.

С этой целью ведомство организует работу короткого номера 191, на который можно сообщить информацию об имеющихся случаях отсутствия востребованных населением товаров в торговых объектах. Также на этот номер принимается информация о фактах необоснованного завышения цен на товары (услуги, работы).