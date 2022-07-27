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В Хатыни строят храм - что заложили в фундамент?

Восстановить облик хатынского храма и сохранить историческую память. Капсулу в фундамент будущей православной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы заложили сегодня Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и губернатор центрального региона Александр Турчин. В храме, который возводят, сегодня прошла первая служба. Визуально церковь на территории мемориального комплекса будет максимально приближена к постройке XVIII столетия. Сейчас фундамент и стены будущей святыни практически готовы, основные работы остаются над кровлей и куполом.

Основные строительные работы по музею планируют завершить до конца сентября: приступят к благоустройству и внутренней отделке. Кроме того, к середине осени в мемориальном комплексе полностью отреставрируют памятники и возведут церковь.

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