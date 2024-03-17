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В ходе акции "Мы - граждане Беларуси!" более 4 тыс. юных белорусов получили паспорта

Более 4 тыс. юных белорусов получили паспорта из рук представителей государственных органов власти в рамках патриотической акции "Мы - граждане Беларуси!".

Центральные мероприятия прошли в Центризбиркоме, Совете Республики и Палате представителей, а также в Музее истории Великой Отечественной войны. В этом году проект приурочен к знаковым юбилейным датам - 30-летию принятия Основного закона страны и 80-летию освобождения Беларуси. Символично, каждый получил подарочный набор: Государственный флаг, экземпляры Конституции и уникальное письмо от наших героев войны.

Инициатор проекта - Белорусский союз молодежи. Патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится уже в 20 раз.

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