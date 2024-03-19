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В ходе проверки боеготовности военнообязанные, призванные из запаса на военные сборы, оттачивают мастерство на полигоне
В Беларуси продолжается проверка боеготовности. В 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде развернут пункт приема техники. В распоряжение подразделений поступают экскаваторы и автотехника из народного хозяйства. Военнослужащие отработали действия по сбору, приему, распределению и передаче автомобилей. Также часть машин была снята с хранения.
В ходе проверки боевой готовности военнообязанные, призванные из запаса на военные сборы, оттачивают мастерство на полигоне. Под руководством опытных инструкторов, которые обучались в России, они проходят курс занятий по одиночной подготовке, постигают основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки.
В дальнейшем им предстоит слаживание в составе отделений, взводов и рот.
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