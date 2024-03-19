В ходе проверки боеготовности военнообязанные, призванные из запаса на военные сборы, оттачивают мастерство на полигоне

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. В 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде развернут пункт приема техники. В распоряжение подразделений поступают экскаваторы и автотехника из народного хозяйства. Военнослужащие отработали действия по сбору, приему, распределению и передаче автомобилей. Также часть машин была снята с хранения.



В ходе проверки боевой готовности военнообязанные, призванные из запаса на военные сборы, оттачивают мастерство на полигоне. Под руководством опытных инструкторов, которые обучались в России, они проходят курс занятий по одиночной подготовке, постигают основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки.