3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В ходе реставрации дворца в Святске обнаружены древние росписи
Старинные росписи обнаружены под слоями масляной краски в ходе реставрации дворцово-паркового ансамбля "Святск". Они будут восстановлены. Тем более что остались архивные документы и фотоматериалы, которые для исследователей и реставраторов станут первоосновой. Комплекс XVIII века, построенный магнатом Воловичем по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко, реконструируют за счет банковского сектора страны всего три года. Заканчиваются отделочные работы в одном из флигелей, где будет открыта гостиница. Параллельно идут работы по благоустройству территории.
Дворцово-парковый ансамбль "Святск" находится у самой границы с Польшей и Литвой, поэтому входит в число приоритетных объектов для туристической отрасли. Некоторые исследователи сравнивают его с французским Версалем. Как идет восстановление архитектурного наследия, а также о тайнах и легендах дворца расскажем уже в это воскресенье в "Главном эфире".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов