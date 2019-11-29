В ходе реставрации дворца в Святске обнаружены древние росписи

Старинные росписи обнаружены под слоями масляной краски в ходе реставрации дворцово-паркового ансамбля "Святск". Они будут восстановлены. Тем более что остались архивные документы и фотоматериалы, которые для исследователей и реставраторов станут первоосновой. Комплекс XVIII века, построенный магнатом Воловичем по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко, реконструируют за счет банковского сектора страны всего три года. Заканчиваются отделочные работы в одном из флигелей, где будет открыта гостиница. Параллельно идут работы по благоустройству территории.



Дворцово-парковый ансамбль "Святск" находится у самой границы с Польшей и Литвой, поэтому входит в число приоритетных объектов для туристической отрасли. Некоторые исследователи сравнивают его с французским Версалем. Как идет восстановление архитектурного наследия, а также о тайнах и легендах дворца расскажем уже в это воскресенье в "Главном эфире".



