В холле Белтелерадиокомпании открылась выставка самобытного творчества

Весенние картины и цветочные композиции представили участники столичного клуба рукоделия "Природа и фантазия". Более двух десятков работ - это вышивка крестиком, ленточная техника, живопись, поделки из бисера. Праздничное настроение помог создать музыкальный коллектив "Мы славяне". Для гостей и сотрудников главного медиахолдинга звучали народные композиции. Творчеством и рукоделием в клубе занимаются 60 женщин.



