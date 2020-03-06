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В холле Белтелерадиокомпании открылась выставка самобытного творчества
Весенние картины и цветочные композиции представили участники столичного клуба рукоделия "Природа и фантазия". Более двух десятков работ - это вышивка крестиком, ленточная техника, живопись, поделки из бисера. Праздничное настроение помог создать музыкальный коллектив "Мы славяне". Для гостей и сотрудников главного медиахолдинга звучали народные композиции. Творчеством и рукоделием в клубе занимаются 60 женщин.
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