ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Хотимске продавец проиграла в онлайн-казино около Br14 тыс. выручки магазина

В Хотимске продавец проиграла в онлайн-казино около Br14 тыс. выручки магазина

В Хотимске продавец проиграла в онлайн-казино около Br14 тыс. выручки магазина, сообщает БЕЛТА.

37-летняя женщина около двух месяцев сдавала в банк ежедневную выручку, однако делала это частично. Похищенные из кассы деньги она тратила на ставки в онлайн-казино. Правоохранители детализировали банковские операции злоумышленницы, на карт-счет которой поступали крупные суммы. Выяснилось, что они существенно превышали размер ее зарплаты.

В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все