В Хотимске продавец проиграла в онлайн-казино около Br14 тыс. выручки магазина

37-летняя женщина около двух месяцев сдавала в банк ежедневную выручку, однако делала это частично. Похищенные из кассы деньги она тратила на ставки в онлайн-казино. Правоохранители детализировали банковские операции злоумышленницы, на карт-счет которой поступали крупные суммы. Выяснилось, что они существенно превышали размер ее зарплаты.