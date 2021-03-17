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В Хойникском районе благоустраивают мемориальные обелиски

Сегодня к акции "Память" присоединились волонтеры сразу в шести районах Полесского региона.

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