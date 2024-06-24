В Хойникском районе предали земле останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Проводили, конечно, большую работу, опрашивали всех пожилых одиноких, одиноко проживающих жителей, кто что помнит. Они помнят, чтобы были выстрелы и там был колодец. Мы это все описывали, сдавали в комиссию. Мы помним, всех помним своих жителей погибших, имеются памятники, обелиски благоустроены, в хорошем состоянии.

Елена Сташкевич, председатель Борисовщинского сельсовета