В Хойникском районе предали земле останки мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны
В Хойникском районе предали земле останки мирных жителей, погибших от рук карателей в годы Великой Отечественной. Место захоронения вблизи деревни Вить (на тот момент Гноев) оставалось неизвестным долгие годы. При внимательном изучении архивных документов появилась версия о том, что в земле могут быть останки представителей национальности рома. Во время раскопок поисковики обнаружили монеты, фрагменты обуви, предметы обихода и женские украшения. Они подтвердили версию национальной принадлежности людей. Ноябрьский день 1942 года обернулся для гражданского населения трагедией. На колхозном дворе цыган безжалостно расстреливали в затылок, детей закалывали штыками. Тела сбрасывали в колодец.
В ходе раскопок были извлечены останки 39 человек, из которых 15 принадлежат детям в возрасте от 3 до 17 лет, 24 останка принадлежат взрослому населению. Органами прокуратуры проводится огромная работа, чтобы восстановить те злодеяния, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны. Огромная работа с архивным материалами, устанавливаются очевидцы произошедшего.
Проводили, конечно, большую работу, опрашивали всех пожилых одиноких, одиноко проживающих жителей, кто что помнит. Они помнят, чтобы были выстрелы и там был колодец. Мы это все описывали, сдавали в комиссию. Мы помним, всех помним своих жителей погибших, имеются памятники, обелиски благоустроены, в хорошем состоянии.
Каждый год поисковики находят новые свидетельства бесчеловечных истязаний белорусов нацистами. Масштабная работа по восстановлению исторической справедливости продолжается.