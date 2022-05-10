В Хойникском районе в День Великой Победы у братской могилы состоялся торжественный митинг

С участием военнослужащих белорусской армии День Великой Победы прошел в Хойникском районе. В райцентре у братской могилы, где покоится прах более полутысячи человек, состоялся торжественный митинг. Здесь собрались представители органов власти, молодежь и простые белорусы. Хоть и прошло уже немало лет, но память не подвластна времени. В годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье сражались более 6 тысяч уроженцев Хойникского района. Они защищали Москву и Ленинград, участвовали в Сталинградской и Курской битвах, брали Берлин, освобождали родную Беларусь.