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В хозяйствах Беларуси идет подготовка сельхозтехники к урожайному сезону

Исправный автопарк - залог успешной работы всего АПК. Ремонт агротехники продолжается сейчас во всех хозяйствах Беларуси. Только в агрокомбинате " Ждановичи" к урожайному сезону нужно подготовить более 700 единиц. Это культиваторы и сеялки, комбайны и тракторы. Их здесь свыше 80, в том числе 22 - энергонасыщенные. Также планируют закупить новые тракторы. Инженерная служба работает по строгому графику, все необходимые запчасти есть. Техосмотр пройдет уже 16 февраля - на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

Чтобы подготовить технику до начала весенне-полевых работ, "зимний сезон" у хлеборобов начался сразу после посевной. В первую очередь в мастерских принимали опрыскиватели для внесения удобрений. Затем агрегаты для пахоты, культивации и закрытия влаги.

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