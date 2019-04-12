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В хозяйствах Минской области борются с выжиганием сухой растительности
Фото- и видеофиксация в лесных массивах! В хозяйствах Минской области борются с выжиганием сухой растительности. Это приводит к возникновению лесных пожаров. Спасатели следят за ситуацией и с воздуха: на вооружении - дроны с видеонаблюдением. Очаги возгорания определяют оперативно. А фотоловушки, установленные в массивах, помогают следить за нарушителями правил. Из-за отсутствия осадков опасность возгорания сухой растительности повышается. В этом году зафиксировано почти 400 таких случаев. Главная причина - выжигание травы и мусора населением.
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