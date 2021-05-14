В хозяйствах страны активно идут работы в полях

В эти дни аграрии завершают работу с кукурузой и рапсом. Всего по стране запланировано высадить почти 2,5 тысячи гектаров. Следующий этап - гречиха. В хозяйстве "Сула" Столбцовского района механизаторы трудятся с утра и до позднего вечера, стараются уложиться в план. Переменчивые погодные условия для работников не помеха.