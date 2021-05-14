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В хозяйствах страны активно идут работы в полях
В эти дни аграрии завершают работу с кукурузой и рапсом. Всего по стране запланировано высадить почти 2,5 тысячи гектаров. Следующий этап - гречиха. В хозяйстве "Сула" Столбцовского района механизаторы трудятся с утра и до позднего вечера, стараются уложиться в план. Переменчивые погодные условия для работников не помеха.
Всего в стране успели посадить около 20 тысяч гектаров картофеля. Также проводится сев льна - работы уже выполнены на площади около 40 тысяч гектаров. 84 тысячи заполнили сахарной свеклой.
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