В хозяйстве Клецкого района чествуют экипаж комбайнеров

Персональные рекорды большой общей жатвы! Сегодня в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района чествуют экипаж комбайнеров, на личном счету которого 2 тысячи тонн намолоченного зерна!

А тем временем аграрии Минской области активно убирают рапсовые поля. В этом сезоне сельхозорганизации региона планируют получить 230 тысяч тонн масляных семян. На выгодную во всех смыслах культуру делают ставку все районы. Ее средняя урожайность сегодня свыше 22 центнеров с гектара. Так, в хозяйстве "Рубежевичи" Столбцовского района на одном из полей рапс обмолачивают сразу пять комбайнов. Кстати, всю технику местные аграрии подготовили к жатве вовремя. И сейчас как сами механизаторы, так и руководители сельхозпредприятия довольны результатом.

Полным ходом урожай с полей попадает и на зерносушильный комплекс. В Рубежевичах его приобрели в прошлом сезоне. Техника "Амкодор" может перерабатывать до 40 тонн зерна в час. Сейчас она работает почти в круглосуточном режиме. Сюда одновременно поступают зерновозы как с рапсом, так и пшеницей. Эту культуру также начали обмолачивать в Столбцовском районе.