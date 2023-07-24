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В хозяйстве Клецкого района чествуют экипаж комбайнеров
Персональные рекорды большой общей жатвы! Сегодня в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района чествуют экипаж комбайнеров, на личном счету которого 2 тысячи тонн намолоченного зерна!
А тем временем аграрии Минской области активно убирают рапсовые поля. В этом сезоне сельхозорганизации региона планируют получить 230 тысяч тонн масляных семян. На выгодную во всех смыслах культуру делают ставку все районы. Ее средняя урожайность сегодня свыше 22 центнеров с гектара. Так, в хозяйстве "Рубежевичи" Столбцовского района на одном из полей рапс обмолачивают сразу пять комбайнов. Кстати, всю технику местные аграрии подготовили к жатве вовремя. И сейчас как сами механизаторы, так и руководители сельхозпредприятия довольны результатом.
Полным ходом урожай с полей попадает и на зерносушильный комплекс. В Рубежевичах его приобрели в прошлом сезоне. Техника "Амкодор" может перерабатывать до 40 тонн зерна в час. Сейчас она работает почти в круглосуточном режиме. Сюда одновременно поступают зерновозы как с рапсом, так и пшеницей. Эту культуру также начали обмолачивать в Столбцовском районе.
Одновременно с жатвой сельхозогранизации Минской области готовятся и к севу озимых. В некоторых районах работы начнутся через неделю.
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