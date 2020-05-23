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В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз
Свой гастрономический бренд вывели в Гродненской области. Здесь нашли альтернативу коровьему молоку. В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз. Продукцией заинтересовался местный завод детского питания. И, забегая вперед, расскажем почему.
Козье молоко - это уникальный продукт. В его составе довольно много полезных компонентов, и он известен своей гипоаллергенностью. Такое молоко полезно как взрослым, так и детям.
По сравнению с коровьим молоком в козьем содержится меньше лактозы, больше белков, жиров и кальция, напиток богат ниацином и витамином А.
А еще здесь все витамины группы В, витамины С и D, минеральные вещества: калий, фосфор, железо, магний, медь, цинк и натрий. И практически все аминокислоты.
Об уникальном эксперименте подробнее - Юрий Карнелович.
Разведение коз в промышленных масштабах
Наталья Бакун от своих подопечных не отходит ни на минуту. А еще год назад о козах практически ничего не знала. И процесс знакомства был непростым. Оказывается, у каждого животного свой характер, и привязанность нужно еще заслужить.
Разведением коз в хозяйстве занялись пять лет назад. Начинали с 30 особей, их закупали у частников, сегодня уже почти тысяча. И собственное воспроизводство.
От рождения и до первой дойки козы проходит чуть больше года. Все это время молодые особи содержатся здесь, в так называемом козьем детском саду. У них усиленное питание, свежий воздух – созданы все условия для полноценного развития.
Козоводство - рентабельная отрасль сельского хозяйства
Козья ферма в хозяйстве - это первый опыт в регионе разведения парнокопытных в промышленных масштабах. И он оказался успешным – работают рентабельно. А затраты в несколько раз меньше, чем в молочно-товарных комплексах.
Проблем со сбытом продукции тоже нет. Местное перерабатывающее предприятие забирает все сырье. Козье молоко обладает антиаллергенными свойствами и легко усваивается, из него делают детское питание. И с каждым днем ассортимент только расширяют.
В хозяйстве же планируют развивать перспективное направление - козоводство. И уже задумались над выведением собственной молочной породы.
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