Свой гастрономический бренд вывели в Гродненской области. Здесь нашли альтернативу коровьему молоку. В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз. Продукцией заинтересовался местный завод детского питания. И, забегая вперед, расскажем почему.

Козье молоко - это уникальный продукт. В его составе довольно много полезных компонентов, и он известен своей гипоаллергенностью. Такое молоко полезно как взрослым, так и детям.

По сравнению с коровьим молоком в козьем содержится меньше лактозы, больше белков, жиров и кальция, напиток богат ниацином и витамином А.

А еще здесь все витамины группы В, витамины С и D, минеральные вещества: калий, фосфор, железо, магний, медь, цинк и натрий. И практически все аминокислоты.

Об уникальном эксперименте подробнее - Юрий Карнелович.





Разведение коз в промышленных масштабах

Наталья Бакун от своих подопечных не отходит ни на минуту. А еще год назад о козах практически ничего не знала. И процесс знакомства был непростым. Оказывается, у каждого животного свой характер, и привязанность нужно еще заслужить.

Разведением коз в хозяйстве занялись пять лет назад. Начинали с 30 особей, их закупали у частников, сегодня уже почти тысяча. И собственное воспроизводство.

От рождения и до первой дойки козы проходит чуть больше года. Все это время молодые особи содержатся здесь, в так называемом козьем детском саду. У них усиленное питание, свежий воздух – созданы все условия для полноценного развития.

Козоводство - рентабельная отрасль сельского хозяйства

Козья ферма в хозяйстве - это первый опыт в регионе разведения парнокопытных в промышленных масштабах. И он оказался успешным – работают рентабельно. А затраты в несколько раз меньше, чем в молочно-товарных комплексах.

Проблем со сбытом продукции тоже нет. Местное перерабатывающее предприятие забирает все сырье. Козье молоко обладает антиаллергенными свойствами и легко усваивается, из него делают детское питание. И с каждым днем ассортимент только расширяют.