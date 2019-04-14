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В храмах Беларуси проходят праздничные богослужения

Праздничные богослужения с самого утра проходят и в Беларуси. Верующие семьями приходят в костелы, чтобы освятить вербные веточки. Ими украшают дома, чтобы уже через неделю, как две тысячи лет назад, приветствовать воскресшего Христа.

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