В храмах Беларуси проходят праздничные богослужения

Праздничные богослужения с самого утра проходят и в Беларуси. Верующие семьями приходят в костелы, чтобы освятить вербные веточки. Ими украшают дома, чтобы уже через неделю, как две тысячи лет назад, приветствовать воскресшего Христа.



