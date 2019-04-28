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В храмах по всей стране продолжаются божественные литургии

Прихожане семьями отправляются в церковь на молитву и освящение пасхальных яств: куличей и яиц. Наш корреспондент Никита Дементьев сейчас находится у храма Всех святых (прямое включение).

Воистину воскресе! Именно так приветствуют сегодня друг друга православные верующие и поздравляют со светлым праздником Пасхи. Каждый принес с собой в храм освятить куличи, которые испекли накануне, и крашеные яйца как символ новой жизни. Как вы видите, здесь у храма Всех святых многолюдно, верующие начали приходить сюда с самого утра. Главным у христиан этот праздник считается потому, что именно воскресение Христа дало верующим уверенность в спасении и искуплении грехов. Впрочем, сегодня все заботы отложены в сторону, все внимание празднику.


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В Светлое Христово Воскресение царит особое настроение. Им будет наполнена и вся следующая неделя - так называемая Светлая седмица. Пасху встречают во всех храмах и в каждой христианской семье за праздничным столом, в кругу родных и близких.

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