В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в храмах по всей стране продолжаются праздничные богослужения. Те, кто не успел освятить пасхальную снедь накануне, могли сделать это сегодня.