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В храмах по всей стране продолжаются праздничные богослужения

В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в храмах по всей стране продолжаются праздничные богослужения. Те, кто не успел освятить пасхальную снедь накануне, могли сделать это сегодня.

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