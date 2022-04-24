В храме во имя Святого Александра Невского впервые после обновления отмечают Пасху

Для прихода этой святыни Воскресение Христово особенное - Пасху здесь отмечают впервые после обновления и повторного освящения. Храм во имя Святого Александра Невского - единственный в городе, полностью сохранивший свой первоначальный вид.

В главный христианский праздник отправились сюда еще и потому, что древнейшая столичная церковь расположена в без преувеличения национальном пантеоне. Это особенно актуально в Год исторической памяти. Ольга Медведь - о чудесах в сердце столицы и новом облике историко-культурной ценности.

Храм с историей

Были две такие Пасхи, когда мы встречали этот праздник в таких спартанских условиях, когда шел ремонт. Протоиерей Николай Коржич, настоятель храма во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского

Теперь со сводов прихожан опекают лики из евангельских сюжетов, в стенописи и история прихода. Впервые с момента основания Воскресение Христово верующие встречают в праздничном убранстве храма - Александро-Невская церковь полностью одета в живопись. Путь к завершению интерьера святыни растянулся на век. Реализовали всего за 4,5 месяца художники из российской мастерской "Палехский иконостас" (они же оформляли Всехсвятский храм-памятник).

Все-таки годы шли, представляете, что более 100 лет, какие-то пошли уже изменения где-то там. Оказалось, что нужно проводить очень серьезные-серьезные работы. Это заняло несколько лет, конечно, все изменилось, все очень благолепно, выдержано, старые иконы вписались в новый интерьер. Протоиерей Павел Боянков, клирик храма во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского

Украсили святыню 750 квадратных метров фресок в академическом письме. Для мастерской за 25-летний опыт - это первая работа в полковом храме. В свое время церковь на Военном кладбище предназначалась для 119-го пехотного Коломенского полка. Эту веху из жизни историко-культурной ценности отразили и в росписи. Реставрацию в 2017 году благословил Владыка Филарет - первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. Теперь храм во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского имеет такой вид, каким замышлялся своими создателями в конце XIX века.





Восстановлены купола, которые утрачены были в годы Второй мировой войны. Есть предание, история о том, что в храм угодила бомба, но не взорвалась. До 1982 года здесь центральная часть была деревянная, потом только сделали каменную. А так изменилось практически все, что касается коммуникаций внутренних, внешние коммуникации - это еще все предстоит делать. Протоиерей Николай Коржич, настоятель храма во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского

Это теперь военное кладбище и храм Александра Невского находятся в сердце столицы, у центральной артерии Минска. Но в момент возникновения, ныне знаковое место, даже не было в черте города. Здесь находился военный городок: офицерские квартиры, казармы, склады.

Впервые упоминается кладбище Минского военного госпиталя в 40-е годы XIX века. Тогда это была окраина города, оно находилось на госпитальной улице. Это место называлось Долгий Брод. Наталия Новик, завотделом истории Беларуси конца XVIII - начала XX в. Института истории НАН Беларуси

Статус памятника в начале, можно сказать, неофициальный статус оно приобрело после русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, поэтому здесь можно увидеть и памятные доски, и за алтарной частью храма братские могилы, могилы многих офицеров. Протоиерей Павел Боянков, клирик храма во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского

В 1896 году началось строительство храма, надо сказать, что оно прошло на протяжении полутора лет. 2 февраля 1898 года состоялось освящение нового храма. Наталия Новик, завотделом истории Беларуси конца XVIII - начала XX в. Института истории НАН Беларуси

Конечно, произведение архитектора Струева получило небесного заступника - покровителя воинов - престол освятили во имя святого благоверного князя Александра Невского. Хоть с 1915 года святыня не относится к военному ведомству, до сих пор большая часть прихожан - представители силовых структур. От Коломенского полка, которому и посвящен храм-памятник, сохранилась оригинальная походная церковь, которая разворачивалась на месте сражений. Переносили ее в разобранном виде, а перед литургией или молебном собирали. Получался маленький храм с алтарем и иконостасом.

А в 1938 году советские власти и вовсе ее закрыли. Скоро началась Великая Отечественная война. В результате удалось возобновить работу храма. 5 июля 1941 года храм был вновь освящен и функционировал в годы войны. Наталия Новик, завотделом истории Беларуси конца XVIII - начала XX в. Института истории НАН Беларуси

В начале 60-х годов в условиях усиления антирелигиозной борьбы власти хотели закрыть святыню, но благодаря настоятелю церкви протоиерею Виктору Бекаревичу храм отстояли как память российско-болгарской дружбы. Под руководством отца Виктора провели масштабные восстановительные работы. Здесь без малого покрестили половину Минска. Больше 40 советских лет этот божий дом был единственным действующим наравне с кафедральным собором.

Храм Александра Невского был одним из любимых в столицы Митрополита Филарета - первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Когда Владыка прибыл в Минск на служение, это была одна из двух действующих церквей. Он часто посещал ее тогда и до тех дней, пока были силы, совершал здесь богослужения. По инициативе прихода в память о Митрополите Филарете на северном фасаде храма разместили барельеф, вскоре будет открыт и освящен. Теперь Владыка здесь навечно в бронзе.