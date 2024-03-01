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В храме Всех Святых в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

В преддверии профессионального праздника сотрудники милиции почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. В храме Всех Святых в Минске провели траурную литию. В заупокойном богослужении участвовали правоохранители гарнизона, родные и близкие погибших товарищей.

По завершении литии состоялась беседа руководства ГУВД и родственников погибших милиционеров и обсуждение беспокоящих их вопросов.

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