В храме Всех Святых в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

В преддверии профессионального праздника сотрудники милиции почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. В храме Всех Святых в Минске провели траурную литию. В заупокойном богослужении участвовали правоохранители гарнизона, родные и близкие погибших товарищей.