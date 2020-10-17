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В. Хренин: Достигнута еще одна цель - повышение сплоченности и взаимопонимания между членами ОДКБ

Накануне под Витебском завершилось учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Кульминацией маневров стала операция по поддержанию мира в горячем регионе. Руководство высоко оценило действия миротворческого контингента. Всего же в учении на полигоне Лосвидо приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники. В том числе - беспилотники и авиация. В этом году "Нерушимое братство" впервые прошло в форме командно-штабного учения.

Также отмечается: учение проходило на фоне непростой обстановки в отдельных странах и регионах. О том, какие цели и задачи стоят перед современными миротворцами, о перспективах развития этой структуры в рамках ОДКБ и международного сотрудничества, а также итоги учения - завтра в "Главном эфире".

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