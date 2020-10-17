В. Хренин: Достигнута еще одна цель - повышение сплоченности и взаимопонимания между членами ОДКБ

Накануне под Витебском завершилось учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Кульминацией маневров стала операция по поддержанию мира в горячем регионе. Руководство высоко оценило действия миротворческого контингента. Всего же в учении на полигоне Лосвидо приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники. В том числе - беспилотники и авиация. В этом году "Нерушимое братство" впервые прошло в форме командно-штабного учения.