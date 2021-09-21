В Художественной галерее Савицкого в Минске открылась экспозиция "Мода, музыка, молодость"

Модные образы с ностальгией! Экспозиция "Мода, музыка, молодость" - в Художественной галерее Савицкого в Минске. Наряды эпохи 50-х, радикальные мини из 60-х, платья 70-х, советские джинсы в комплекте с нейлоновой рубашкой. Настоящий бриллиант выставки - коллекция советского меломана: наборы пластинок, проигрыватели и магнитофоны, а также легендарные радиолы, магнитные ленты с домашними записями знаменитых бендов. Все это можно послушать, полистать и прочувствовать.