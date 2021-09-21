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В Художественной галерее Савицкого в Минске открылась экспозиция "Мода, музыка, молодость"

Модные образы с ностальгией! Экспозиция "Мода, музыка, молодость" - в Художественной галерее Савицкого в Минске. Наряды эпохи 50-х, радикальные мини из 60-х, платья 70-х, советские джинсы в комплекте с нейлоновой рубашкой. Настоящий бриллиант выставки - коллекция советского меломана: наборы пластинок, проигрыватели и магнитофоны, а также легендарные радиолы, магнитные ленты с домашними записями знаменитых бендов. Все это можно послушать, полистать и прочувствовать.

Дополняет экспозицию карта развлекательных мест, составленная по рассказам и воспоминаниям минчан тех времен. Маршрут прошлых лет интересно сравнить с современным Минском. Свои "сокровища с антресолей и из сундуков" с ностальгией и любовью продолжают приносить в музей в качестве экспонатов.

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