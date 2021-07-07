В Киеве совершено нападение на белорусов

Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца наши соотечественники под государственными флагами приходят к посольству в знак поддержки суверенной Беларуси. На этот раз группа радикалов атаковала мирных активистов. Молодчики вооружились газовыми баллончиками.







Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины

Вот такая она, демократичная постмайданная Украина.Посольство Беларуси заявило протест, настаивая на том, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами. Ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание. Белорусская сторона не сомневается, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным.

Похоже, беспредел в Украине стал нормой. Недавно на Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу. Жертву облили зеленкой и забросали яйцами. Пострадавший уверен, что нападение совершила группа местных неонацистов.





В Украине травят за независимую позицию