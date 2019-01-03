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В кинотеатрах начали устанавливать электронные терминалы самообслуживания

В столичных кинотеатрах начали устанавливать электронные терминалы самообслуживания. Они работают по принципу инфокиосков. Аппарат принимает банковские карточки, а с помощью виртуального меню можно выбрать сеансы на разные даты и избежать очередей в кассах.

Сейчас проект работает в тестовом режиме. Планируется, что к началу весны такие терминалы появятся во всех кинотеатрах столицы.

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