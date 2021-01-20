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В кинотеатре "Центральный" акварельная выставка "Время света"

На выставку акварельной живописи перед киносеансом. Галерея кинотеатра "Центральный" приглашает посетить "Время света" - совместный проект двух белорусских художниц Ирины Донской и Светланы Тупахиной. Они работают в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Участницы международных выставок проводят мастер-классы по акварельной технике.

Выставка будет экспонироваться в фойе "Центрального" до 14 февраля.

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