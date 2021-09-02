В. Киреев: Американцы, как всегда, своим якобы союзникам обещают золотые горы

Все, что остается сейчас, это устная договоренность, такая неформальная договоренность, обязательства Америки, американской политической системы перед Украиной, что они в обиду не дадут. И американские политики будут вынуждены говорить о том, что Украина - это наш союзник против России. Однако, как мы сейчас уже поняли, это ничем не увенчается, кроме похлопывания по плечу, подписанием незначительных договоренностей, проведением какого-нибудь очередного форума или саммита, нацеленного против России, но опять-таки результатом которого будет просто эмоциональное выговаривание. И, как мы уже знаем, американцы обещают транш на 60 млн долларов для приобретения собственно американской военной техники, скорее всего, устаревшей.

Владимир Киреев, политолог (Россия)