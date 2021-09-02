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В. Киреев: Американцы, как всегда, своим якобы союзникам обещают золотые горы
Американцы, как всегда, своим якобы союзникам обещают золотые горы. В частности, по словам политолога Владимира Киреева, ради помощи Украине они пожертвуют 60 миллионов долларов. Но не все так просто! За эти деньги украинцы должны будут купить у этих же американцев их же военную технику, которую на Западе уже успешно списали.
Способ проверенный. Достаточно вспомнить, как в прошлом году американцы поставили устаревшую технику для военно-морских сил Украины. Такой вот добрый жест от "надежного партнера".
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Все, что остается сейчас, это устная договоренность, такая неформальная договоренность, обязательства Америки, американской политической системы перед Украиной, что они в обиду не дадут. И американские политики будут вынуждены говорить о том, что Украина - это наш союзник против России. Однако, как мы сейчас уже поняли, это ничем не увенчается, кроме похлопывания по плечу, подписанием незначительных договоренностей, проведением какого-нибудь очередного форума или саммита, нацеленного против России, но опять-таки результатом которого будет просто эмоциональное выговаривание. И, как мы уже знаем, американцы обещают транш на 60 млн долларов для приобретения собственно американской военной техники, скорее всего, устаревшей.
"Тут злорадствовать не стоит, это все трагичная ситуация - то, что разворачивается вокруг Украины. И это ошибка и наших политиков, и предательство украинских политиков, и глупость собственно американской политической системы, но на данном этапе ожидать от этой поездки ничего, кроме формальных заявлений, не стоит", - добавил Владимир Киреев.
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