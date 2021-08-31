В. Киреев: США не справились с ролью "мирового полицейского"

Крест на имидже глобального гегемона и мирового жандарма. Так следует воспринимать капитуляцию американского режима в Афганистане. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог Владимир Киреев.



Владимир Киреев, политолог (Россия):

Америка взяла себе роль интегратора глобального и роль мирового полицейского, мирового жандарма, а соответственно все надежды и все претензии были возложены на США в гипертрофированном размере. И как только у Америки начало не получаться, а это, наверно, с года 12-13, в 14 году эта проблема уже в Афганистане, в Ираке обрисовалась, стало очевидно, что Америка не справилась со своей миссией и в Афганистане, и в Ираке, а тут еще добавился юго-восток Украины, Сирия. Т.е. стало понятно, что Америка ситуацию в мире не контролирует. Все ее эти огромные военные бюджеты и пафосные заявленияуже не соответствуют ее реальному статусу экономическому, политическому и главным образом военному.