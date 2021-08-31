3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В. Киреев: США не справились с ролью "мирового полицейского"
Крест на имидже глобального гегемона и мирового жандарма. Так следует воспринимать капитуляцию американского режима в Афганистане. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог Владимир Киреев.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Америка взяла себе роль интегратора глобального и роль мирового полицейского, мирового жандарма, а соответственно все надежды и все претензии были возложены на США в гипертрофированном размере. И как только у Америки начало не получаться, а это, наверно, с года 12-13, в 14 году эта проблема уже в Афганистане, в Ираке обрисовалась, стало очевидно, что Америка не справилась со своей миссией и в Афганистане, и в Ираке, а тут еще добавился юго-восток Украины, Сирия. Т.е. стало понятно, что Америка ситуацию в мире не контролирует. Все ее эти огромные военные бюджеты и пафосные заявленияуже не соответствуют ее реальному статусу экономическому, политическому и главным образом военному.
Президент
Все
Александр Лукашенко в речи на конференции безопасности затронул каждый аспект геополитической турбу
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Трагедия в Сербии - на железнодорожном вокзале обвалился железобетонный козырек
II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран
Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев: спасет ли это?
Экономика Германии страдает из-за большого количества больничных
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов