В. Киреев: Варшава выполняет заказ по провоцированию войны

Ситуация с беженцами позволяет выдвигать новые обвинения против якобы провоцирующего этот конфликт Александра Лукашенко. Нападки сыплются и в адрес России, которой грозят новыми санкциями и требуют повлиять на Минск.



По мнению российского политолога Владимира Киреева, Варшава заинтересована только в эскалации кризиса и предании ему политизированного, а главное - военизированного характера, чтобы впоследствии выполнить главный заказ своих западных кураторов - спровоцировать военный конфликт в регионе. Подробности в видео.