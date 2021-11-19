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В. Киреев: Варшава выполняет заказ по провоцированию войны

Ситуация с беженцами позволяет выдвигать новые обвинения против якобы провоцирующего этот конфликт Александра Лукашенко. Нападки сыплются и в адрес России, которой грозят новыми санкциями и требуют повлиять на Минск.

По мнению российского политолога Владимира Киреева, Варшава заинтересована только в эскалации кризиса и предании ему политизированного, а главное - военизированного характера, чтобы впоследствии выполнить главный заказ своих западных кураторов - спровоцировать военный конфликт в регионе. Подробности в видео.

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