Лето и пора массовой заготовки кормов. Отработанная годами технология позволяет провести период зеленой жатвы без потерь. Конечно же, сегодня даже в отдаленных уголках чаще можно услышать шум работающего триммера, нежели свист косы, и все же традиции живы, а навыки не утеряны. Так, в Кировском районе древняя традиция сенокоса переросла в праздник. С первого в Беларуси сенофеста - Андрей Ястребов.

Это древняя белорусская традиция - начинать сенокос с песни. Именно под нее в старину, облачаясь в самые красивые, вышитые своими руками наряды, выходили целыми деревнями, чтобы благословить косарей на работу.

Косарям повязывались сплетенные из свежей травы пояса-обереги. Особый ритуал, на который собирались семьями. Традиции сохранились.

И всей деревней также с песнями шли провожать косарей в поле. Сегодня особый случай. Сенофест - праздник сенокоса, когда лучшие мастера съехались на живописный берег Чигиринского водохранилища.

Возраст не имеет значения, лишь бы косу в руках мог держать. А если еще и отцовскую, говорит Валерий Павловский, тут будто сама земля помогает. Кстати, в этот раз он получил звание самого ювелирного косца, по звуку может определить качество инструмента. Опыт.

Почти половина участников феста – молодежь. И за время конкурса они не отстали от корифеев ни в скорости, ни в качестве, например, стогования. Когда, казалось бы, миссия невыполнима.

Поэтому, говорят в местном сельсовете, и откликнулось такое количество мастеров из окрестных деревень. Ведь почти у каждого в доме нашлась коса. И это не удивительно.

Организаторы уже подумывают придать фестивалю статус международного. После первого пробного буквально завалили предложениями из-за рубежа. А главное – земляки стали приезжать на малую родину все чаще.