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В Кировском районе уже начали собирать березовый сок

Фото и видео в редакцию прислали наши зрители. В Кировском районе Могилевской области уже начали собирать березовый сок. Хотя в прошлом году к его заготовке приступали только в середине марта. Настоящей зимы в Беларуси не предвидится. На этой неделе температура воздуха будет подниматься до 9 градусов тепла.

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