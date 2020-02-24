В Кировском районе уже начали собирать березовый сок

Фото и видео в редакцию прислали наши зрители. В Кировском районе Могилевской области уже начали собирать березовый сок. Хотя в прошлом году к его заготовке приступали только в середине марта. Настоящей зимы в Беларуси не предвидится. На этой неделе температура воздуха будет подниматься до 9 градусов тепла.