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В Китае испытывают вакцину от коронавируса

Китайские врачи приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. В Ухане сделаны соответствующие инъекции почти 300 добровольцам. Самому пожилому 84 года. Первый этап испытаний -проверку на безопасность -вакцина прошла успешно. На второй потребуется несколько недель. Пациенты будут получать инъекции и лекарства, и плацебо -безопасного нейтрального вещества, которое вакциной не является.

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