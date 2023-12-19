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В Китае планируют открыть центр для школьников и студентов с переводами книг белорусских авторов

В Китае планируют открыть центр для школьников и студентов, где будут собраны переводы книг белорусских авторов. Такие намерения озвучили представители делегации, которую возглавил начальник Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках. Дальнейшие перспективы развития обсудили на встрече с министром информации нашей страны. Как отметил Владимир Перцов, есть интерес белорусской молодежи и к оригиналам китайских авторов.

Это демонстрирует и Минская международная книжная ярмарка, где ежегодно свои издания представляет КНР. Участников встречи пригласили посетить и 31-ю выставку в марте. Отлажена работа и по переводу белорусских классиков для читателей Поднебесной. Однако этого недостаточно, отметил Владимир Перцов.

Для китайской молодежи Беларусь не то чтобы "терра инкогнита". О Беларуси знают, но потребность в информации колоссальная. Поэтому китайские коллеги предлагают сделать такой специализированный центр не только для образовательного процесса (что тоже очень важно), но и для того, чтобы в ближайшее время в будущем посетить нашу страну.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси
Литературные произведения - это лучшие средства, чтобы народы наших двух стран могли понять друг друга. Мы хотим углублять сотрудничество в переводе именно художественных произведений и на белорусском, и на китайском языках.
Ху Кайминь, директор и главный редактор Китайского издательства литературы на иностранных языках

Уже завтра пройдет презентация книги Си Цзиньпина "О государственном управлении" в белорусском переводе. Пока первый том уже завершен, и работа над вторым.

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