В Китае планируют открыть центр для школьников и студентов с переводами книг белорусских авторов

Для китайской молодежи Беларусь не то чтобы "терра инкогнита". О Беларуси знают, но потребность в информации колоссальная. Поэтому китайские коллеги предлагают сделать такой специализированный центр не только для образовательного процесса (что тоже очень важно), но и для того, чтобы в ближайшее время в будущем посетить нашу страну.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси