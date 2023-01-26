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В Китае создали первый в мире робот-трансформер из жидкого металла
В Китае ученые из университета Гонконга создали робот-трансформер, который способен переходить из твердого в жидкое состояние и обратно без ущерба для прочности. Благодаря этому модель является более функциональной, чем обычные роботы, сообщает"МИР24" со ссылкой на Matter.
Такие роботы способны перемещаться по труднопроходимой местности, проводить сложные ремонтные работы и даже адресно доставлять лекарственные средства к пострадавшему органу.
Известно, что твердые роботы не слишком удобны для использования в замкнутых пространствах или областях со сложным рельефом. Мягкие роботы более мобильны, но не так прочны, и ими сложнее управлять.
Для создания модели, которая объединила бы сильные стороны обоих видов, ученые обратились к природе. Некоторые виды, например, морские огурцы и осьминоги, могут изменять жесткость тканей своего тела для передвижения или маскировки.
Основой для робота должен был стать нетоксичный материал, способный переходить из твердого состояния в жидкое при умеренной температуре. Выбор авторов проекта пал на галлий (температура плавления 29,76 градусов Цельсия). Они создали галлиевую матрицу и внедрили в нее магнитные частицы.
Частицы помогли сделать робота чувствительным к переменному магнитному полю, так что материал можно нагревать с помощью индукции и вызывать изменение фазы. Они также придали моделям мобильность.
Тестирование показало, что роботы способны перепрыгивать через небольшие рвы, перелезать через препятствия и даже разделяться на несколько частей. Кроме того, они успешно извлекли посторонний предмет из модели человеческого желудка и провели обратную операцию.
Ученые отметили, что для применения в медицине робота нужно усовершенствовать, поскольку температура человеческого тела выше температуры плавления галлия. Чтобы робот мог функционировать в организме, вместо чистого галлия придется использовать сплав.
Фото:pixabay.com
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