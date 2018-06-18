В Китае водитель автобуса потерял сознание во время движения по трассе

Эти кадры пришли из китайской провинции Чжецзян. Водитель автобуса потерял сознание во время движения по трассе. Мужчина упал в проход и непроизвольно выкрутил руль в сторону. К счастью, двое пассажиров заметили, что водителю плохо и бросились останавливать машину. Никто из 30 пассажиров не пострадал. У водителя же медики диагностировали инсульт.