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В Клецке стали выпускать крем-суп на основе томатов, свеклы и тыквы

Полезная продукция из Минской области и новые экспортные направления. В Клецке стали выпускать крем-суп на основе томатов, свеклы и тыквы. К новинке присматриваются покупатели из других стран. А среди актуальных "бестселлеров" клецких промышленников - вареная свекла, морковь и картофель в вакуумной упаковке. Готовый вариант для салатов или гарниров из сырья от белорусских фермеров. Кроме того, предприятие выходит на азиатский рынок с детским питанием из ягод, овощей и фруктов.

Основные страны, куда поставляется продукция, - это РФ, Казахстан, Кыргызстан, и мы прорабатываем поставки в КНР. Сейчас идет регистрация данного продукта. Мы выпустили также экспортно ориентированную продукцию: это крем-супы в упаковке тетрапак. Они представлены четырьмя вкусами - это вариант испанских супов как прототип. Их можно употреблять холодными или разогреть.
Елена Бурбо, заместитель директора предприятия по переработке плодоовощной продукции

В планах предприятия из Клецка - расширить ассортимент для детей, это продукция из популярного сегодня растительного молока на основе разных видов орехов и злаков.

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