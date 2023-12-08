В Клецке стали выпускать крем-суп на основе томатов, свеклы и тыквы

Основные страны, куда поставляется продукция, - это РФ, Казахстан, Кыргызстан, и мы прорабатываем поставки в КНР. Сейчас идет регистрация данного продукта. Мы выпустили также экспортно ориентированную продукцию: это крем-супы в упаковке тетрапак. Они представлены четырьмя вкусами - это вариант испанских супов как прототип. Их можно употреблять холодными или разогреть.

Елена Бурбо, заместитель директора предприятия по переработке плодоовощной продукции