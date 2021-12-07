Новые способы термообработки древесины осваивают в Беларуси. В Клецком лесхозе впервые в стране тестируют новую сушильную камеру. В ней сырье проходит тепловую модификацию при температуре от 170 до 220 градусов. Это позволяет дереву стать неуязвимым к погодным явлениям, не теряя прочности и сохраняя при этом все механические свойства. В такую печь помещается до 7 кубометров леса. Цикл тепловой обработки сырья длится от 3 до 5 дней. Древесина, обработанная по такой технологии, имеет хороший экспортный потенциал.