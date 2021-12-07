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В Клецком лесхозе впервые в стране тестируют новую сушильную камеру
Новые способы термообработки древесины осваивают в Беларуси. В Клецком лесхозе впервые в стране тестируют новую сушильную камеру. В ней сырье проходит тепловую модификацию при температуре от 170 до 220 градусов. Это позволяет дереву стать неуязвимым к погодным явлениям, не теряя прочности и сохраняя при этом все механические свойства. В такую печь помещается до 7 кубометров леса. Цикл тепловой обработки сырья длится от 3 до 5 дней. Древесина, обработанная по такой технологии, имеет хороший экспортный потенциал.
Зеленый фонд Клецкого лесхоза насчитывает около 40 тысяч гектаров. В этом году его территория увеличилась еще на 13. В скором времени здесь появится линия высева желудей, расширится и питомник деревьев.
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