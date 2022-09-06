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В Клецком райисполкоме 7 сентября прием граждан будет проводить Максим Рыженков

От решения частных вопросов к вопросам общим. Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают личные приемы. Традиционно тематика самая разная и по масштабам, и по содержанию. Услышать каждого и не оставить с проблемой - главная задача таких личных встреч с представителями власти.

Завтра в Клецком райисполкоме прием граждан будет проводить первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

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