В Клецком районе дети снимают кино

Основы режиссерского и операторского мастерства изучают в медиацентре Рассветовской средней школы. Преподаватели знакомят школьников с правилами видеосъемки и монтажа на теоретических занятиях. В качестве практики - создание мини-фильмов о школе и своем районе.



Для реализации творческих проектов у учащихся есть все необходимое: программное обеспечение, видеокамеры и даже квадрокоптер. Рассказывает Илья Цветков.



Из всех школьных предметов Дарье Горбач лучше всего даются точные дисциплины. Полученные знания применяет на уроках программирования. И не только! Любимое хобби школьницы - делать свое кино. Каждый месяц Дарья с одноклассниками готовит видеодайджест самых интересных событий в жизни школы. Работают по группам - снимают материал ребята, а сценарий и монтаж на девочках.



Медиацентру в Рассветовской школе Клецкого района в этом году исполняется 10 лет. Директор школы Сергей Дубман признается: открывали факультатив в качестве эксперимента. Результата положительный. Сегодня в центре кипит творческая работа шесть дней в неделю. Свои силы в кинематографе пробуют школьники со всего района.



Школьники пробуют себя в роли сценаристов, режиссеров, операторов и видеоинженеров. Для реализации идей есть все необходимое оборудование.



Кроме полупрофессиональных камер и специальных программ для монтажа видео, на базе школы есть даже дрон - для того, чтобы снимать со всех ракурсов.



Свои работы ученики размещают на сайте школы и в социальных сетях. Туда же загружают и видеоуроки от преподавателей по всем предметам программы - для тех, кто пропустил занятия.



Лучшие мини-фильмы, клипы и даже выпуски видеоблогов учащихся Рассветовской школы ежегодно занимают призы на республиканских конкурсах любительского кино. В нынешнем году 15 фильмов уже отправились на форум в Полоцк. Итоги конкурса будут известны в ближайшие дни.



