Завтра в Кличевском райисполкоме жителей региона примет помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. До этого он проведет прямую телефонную линию. А в Глубокском райисполкоме личный прием проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. Встречи пройдут также 22 и 23 ноября. В четверг с гражданами в Мозырском райисполкоме встретится первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. В пятницу личный прием в Хойникском райисполкоме проведет заместитель Главы Администрации Президента Владимир Жевняк, а Волковысском райисполкоме жителей региона примет заместитель Главы Администрации Президента Валерий Мицкевич. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.