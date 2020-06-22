Калифорнийские черви - помощники в борьбе за урожай. Их разведением занялись в Кличевском районе

Горячая пора у аграриев. И связано это не только с температурными рекордами июня. Время первых в приусадебных и фермерских хозяйствах урожаев овощей. В Кличевском районе еще и невиданных. И помогают их вырастить калифорнийские черви. Здесь занимаются их разведением, продажей. Спрос растет год от года. Андрей Ястребов ознакомился с технологией выращивания этих необычных помощников.





Первые урожаи фермеров

Каждое утро под 200 килограммов свежих овощей. Огурчики в фермерском хозяйстве Виктора Артемьева нынче удались. Только и успевай собирать урожай.Сорт "спина", "балкан". Те самые колючие, которые и на салат, и на засолку, рассказывает фермер. А хрустят как. На подходе и чеснок. Здесь его под две сотки. Кстати, вывел сорт фермер по соседству. Дня через два и томаты поспеют. И никакой химии, только природные помощники. В борьбе с вредителями – насекомые, а еще черви. Настоящие, калифорнийские. Растут в специальных контейнерах, как в яслях.

Любые биологические отходы их лакомство

Кстати, ездил фермер за червями в Академию наук в столицу. Главная польза - производят гумуса столько же, сколько сами весят. Килограмм на килограмм. Покупатели в очередь выстраиваются.

Фермер-экспериментатор

В прошлом научный сотрудник стал фермером. И технику собрал сам, и сито. В год получается до 10 тонн ходового товара. Не заметить таких успехов кличевского агрария большой бизнес не мог. Поступают предложения о расширении производства.