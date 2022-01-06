3.67 BYN
В Климовичах открыли новое здание прокуратуры
Создание комфортных условий - залог производительного и безопасного труда. На это обратил внимание во время открытия нового здания прокуратуры в Климовичах генпрокурор Беларуси. Ранее ведомство района располагалось в здании 1956 года постройки. Строительство нового помещения длилось полгода. Здание оборудованос учетом современных технологий, в нем созданы комфортные условия для личного приема граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями.
Сегодня мы говорим, что наше государство не жалеет ни сил, ни средств для того, чтобы укрепить в прямом смысле слова обороноспособность системы органов. С другой стороны, те, кто носит погоны, стоит на страже правопорядка, безопасности, должны понимать, что нет в наших рядах места предательству, разгильдяйству. Люди должны как никогда сжаться в один кулак и работать.
Также Андрей Швед отметил: наша страна и жители Беларуси вправе рассчитывать на то, что те, кто призван защитить интересы людей, будут выполнять свою работу по закону, по совести, компетентно и качественно. Это в полной мере доказывают белорусские правоохранители на практике.