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В Климовичском районе утонула 9-летняя школьница, девочка пошла купаться с сестрами втайне от взрослых
Трагедия в Климовичском районе: утонула 9-летняя школьница. Накануне вечером родители девочки обратились в милицию с заявлением о том, что их дочь пропала. На поиски отправились спасатели и правоохранители. Через пару часов тело ребенка обнаружили в местной реке.
По предварительной информации, девочка пошла купаться со своими сестрами втайне от взрослых, так как родители запрещали детям идти на речку одним. Девочки играли в воде, одна из них пошла ко дну. Напуганные сестры вернулись домой и ничего не рассказали родителям.
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