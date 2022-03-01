3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В клинической больнице Бреста придумали свою систему организации работы
Хоть заболеваемость коронавирусом и идет на спад, а за сутки в стране плюс 1527 пациентов с COVID-19, в стационарах все еще остаются тяжелые больные. В основном это те, кто не прошел вакцинацию. Чтобы упростить работу, в ковидном госпитале Бреста придумали свою электронную систему организации. А в Гомельской первой больнице медикам помогают студенты. Мария Тройнич продолжит.
Со своими пациентами врачи инфекционного отделения общаются по селекторной связи, чтобы свести прямой контакт к минимуму. В основном в областной клинической больнице лечат возрастных больных. Детские кроватки в палатах редкость, но маленькие пациенты в ковидном госпитале тоже есть. Этой девочке 4 года. В стационаре она находится вместе с мамой. Под наблюдение медиков малышка попала из-за высокой температуры, которая держалась несколько дней. Но чаще в инфекционное отделение попадают кислородозависимые пациенты: те, у кого без доступа к кислородной точке может наступить гипоксия.
Николай Сулевский, заместитель главврача Брестской областной клинической больницы:
В основном сейчас идут тяжелые пациенты с хронической и сопутствующей патологией. Немало пациентов с заболеваниями системы крови, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Есть пациенты с инфарктами миокарда.
Свою систему организации придумали в клинической больнице Бреста
Чтобы ускорить работу, в инфекционном отделении даже придумали свою систему организации. Ее назвали планшетом. В одной таблице отображается вся оперативная информация по заполнению боксов и состоянию каждого пациента. Так что врачам не нужно тратить дополнительное время и идти за историей болезни. Все хранится в одном месте.
Палаты боксированного типа. В среднем в них находятся по два пациента. У каждого помещения своя система вентиляции. А буквально через стену находится чистая зона, в которой работают врачи.
Коронавирус отступает
По словам медиков, сейчас количество пациентов начало заметно снижаться. Так, в областной клинической больнице все отделения, кроме инфекционного, вернулись в обычный режим работы. На спад COVID пошел во всей Брестской области.
Андрей Корнелюк, первый замначальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:
Студенты помогают врачам
В Гомеле медикам помогает молодежь. Никите Барановскому 26 лет. В сложный период студент-медик решил стать волонтером - в 1-й городской больнице Гомеля помогает проводить лабораторную диагностику. Работа соответствует его основной специализации.
Никита Барановский, студент Гомельского государственного медуниверситета:
Гомельская городская клиническая больница № 1 тоже вернулась в штатный режим. В период последней волны работа с ковидными пациентами длилась почти месяц. Старшекурсники Гомельского медуниверситета брали у больных анализы, занимались реабилитацией пациентов, заполняли документы. Волонтеры и сейчас помогают персоналу. И такую поддержку медики ценят.
Ирина Зубович, заместитель главврача Гомельской городской клинической больницы № 1:
К слову, студенты трудятся без отрыва от учебного процесса. В больнице работают с утра и до полудня, затем идут на пары. Что касается привитых пациентов, в стационарах их сейчас единицы. Так что медики по-прежнему рекомендуют пройти вакцинацию. Тем более что впереди весенний сезон респираторных заболеваний.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов