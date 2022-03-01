В клинической больнице Бреста придумали свою систему организации работы

В основном сейчас идут тяжелые пациенты с хронической и сопутствующей патологией. Немало пациентов с заболеваниями системы крови, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Есть пациенты с инфарктами миокарда.

Хоть заболеваемость коронавирусом и идет на спад, а за сутки в стране плюс 1527 пациентов с COVID-19, в стационарах все еще остаются тяжелые больные. В основном это те, кто не прошел вакцинацию. Чтобы упростить работу, в ковидном госпитале Бреста придумали свою электронную систему организации. А в Гомельской первой больнице медикам помогают студенты.продолжит.Со своими пациентами врачи инфекционного отделения общаются по селекторной связи, чтобы свести прямой контакт к минимуму. В основном в областной клинической больнице лечат возрастных больных. Детские кроватки в палатах редкость, но маленькие пациенты в ковидном госпитале тоже есть. Этой девочке 4 года. В стационаре она находится вместе с мамой. Под наблюдение медиков малышка попала из-за высокой температуры, которая держалась несколько дней. Но чаще в инфекционное отделение попадают кислородозависимые пациенты: те, у кого без доступа к кислородной точке может наступить гипоксия.