3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В "Клубе редакторов" говорили о ситуации в международной экономике после пандемии
Ситуацию в международной экономике после пандемии еще только предстоит изучить. Об этом говорили накануне медиаэксперты в "Клубе редакторов". По мнению специалистов, от психоза вокруг коронавируса некоторые могут получить очень большие выгоды. Еще одна тема клуба - фейки на новостных сайтах о коронавирусе. Увеличение трафика, громкость заголовков, а порой и откровенное вранье. Все это сеет панику среди людей и мешает врачам и государству разрешать и без того сложную ситуацию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП