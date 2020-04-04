В "Клубе редакторов" говорили о ситуации в международной экономике после пандемии

Ситуацию в международной экономике после пандемии еще только предстоит изучить. Об этом говорили накануне медиаэксперты в "Клубе редакторов". По мнению специалистов, от психоза вокруг коронавируса некоторые могут получить очень большие выгоды. Еще одна тема клуба - фейки на новостных сайтах о коронавирусе. Увеличение трафика, громкость заголовков, а порой и откровенное вранье. Все это сеет панику среди людей и мешает врачам и государству разрешать и без того сложную ситуацию.